Erfolgreiches Probenwochenende in Blaichach

Um die Probenarbeit auf das anstehende Jahreskonzert nochmals zu intensivieren, fuhren die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Michelwinnaden übers Wochenende nach Blaichach ins Jugendhaus Elisas. Bereits am Freitagabend ging es mit der Probenarbeit los und es wurden die anspruchsvollen Konzertstücke wie zum Beispiel „Noahs Ark“ und „Cry oft he last Unicorn“ intensiv geprobt. Die Probenarbeit steht am Probenwochenende zwar im Vordergrund, aber auch die Kameradschaft wird hierbei gefördert. Am Freitagabend ließen die Musiker den Abend gemütlich im Bauernstüble ausklingen. Bereits nach dem Frühstück ging es am Samstagmorgen wieder mit einer Probeneinheit weiter. Dirigentin Karin Michele schaffte es auch in diesem Jahr, die Probenarbeit kurzweilig, effektiv und konzentriert zu gestalten und so verging der Probentag wie im Flug. Das kameradschaftliche Highlight des Probewochenendes ist am Samstagabend immer der Hüttenabend. In diesem Jahr gestaltet Franzi Schwägler diesen. Das Highlight des Spieleabends war die Aufgabe ein Lied oder Theater mit Lobeshymne über unsere Dirigentin Karin Michele oder unser Ehrenvorstand Siegfried Baumeister zu kreieren. Die Gruppen überlegten sich kreative Vorträge, welche teilweise für Lachtränen sorgten.

Nach einer kurzen Nacht mussten die starken Männer zuerst die Autos ausgraben, denn über das Wochenende wurden unsere Autos richtig eingeschneit. Nach einem weiteren Probeblock ging es nach einem gemeinsamen Mittagessen wieder Richtung Heimat. Es stehen jetzt noch einige Probeeinheiten für das Jahreskonzert an und die Musikerinnen und Musiker würden sich über zahlreichen Besuch des Jahreskonzerts am 16. Dezember im Burgsaal freuen. Konzertbeginn ist um 20 Uhr.