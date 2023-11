Erfolgreicher Toleranzlauf für Sport, Spaß und Inklusion

Der Toleranzlauf fand nun schon zum vierten Mal in dieser Art unter dem Namen „Ravensburg läuft für Toleranz“ am Sonntag, 15. Oktober, statt.

Start und Ziel war beim KBZO in der Sauterleutestraße in Weingarten. Die Strecke führte durch die schöne Schussenlandschaft. Zur Auswahl standen Strecken von 5, 10, 15, 20 oder mehr Kilometer, die walkend, rennend, spazierend oder im Rollstuhl fahrend mit viel Freude bewerkstelligt wurden. An den Verpflegungsständen auf der Strecke, die von Menschen mit Lernschwierigkeiten betreut wurden, konnten sich alle stärken und motivieren lassen. Unverwechselbar waren die Teilnehmenden aufgrund der knallgrünen T-Shirts mit der Aufschrift „Ravensburg läuft für Toleranz“. Nach der feierlichen Urkundenübergabe wurden beim gemeinsamen Mittagessen die Erfolge gefeiert.

Bei dieser Veranstaltung ging es nicht um die schnellsten Ergebnisse im Sport, sondern vor allem um das gemeinsame Tun, um Inklusion und Vielfalt. Denn Toleranz ist nur möglich, wenn sich die unterschiedlichsten Menschen kennenlernen und gemeinsam schöne Dinge erleben. Die Verschiedenheit von Menschen ist die Regel und bereichert uns und unsere Gesellschaft. Gemeinsamer Sport ist ein perfekter Anlass, um Toleranz zu leben.

Gefördert wurde diese Veranstaltung deshalb auch vom Bundesprogramm „Demokratie Leben“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Kooperationspartner des Toleranzlaufs waren die Edith-Stein-Schule, der Landkreis Ravensburg, die Stiftung KBZO, die alevitische Kulturgemeinde Ravensburg, das alevitische Bildungswerk sowie die OWB Oberschwäbische Werkstätten gem. GmbH, die dieses Jahr auch als Veranstalter fungierte.

Besonders schön zu sehen waren die Kontakte zwischen durchtrainierten Sportler*innen und Menschen, die sich unheimlich freuten, zum ersten Mal in ihrem Leben eine Strecke von fünf Kilometern gehend bewältigt zu haben. Alle freuen sich schon aufs nächste Jahr, um wieder gemeinsam Sport, Spaß und Inklusion zu leben. Beim Toleranzlauf 2024, am 5. Mai, da sind alle wieder dabei!