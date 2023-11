Erfolgreicher Reset bei den SGA Tischtennis Damen

Bereits am Samstagmorgen, wenn die Stadt erwacht, traten die Damen der SGA beim Tischtennis gegen ihre Kontrahentinnen aus Wolpertswende an. Schnell entwickelten sich packende Partien in der Grundschulsporthalle. Während Maren Bäumler zwei ihrer Einzelpartien gewinnen konnte, fehlte ihren Kameradinnen das Quäntchen Glück gegen die hochfavorisierten Gegnerinnen aus der Nachbargemeinde. Trotz allem sportlichen Ehrgeizes war der Spielstand an dem Tag nebensächlich. Bis vor Kurzem noch stand das Damenteam der SGA vor dem Aus. Punktspiele mussten verschoben werden, Turnierteilnahmen abgesagt. Doch mit der neuen Saison gelang es, ein Team aus talentierten Spielerinnen aufzubauen. Akteurinnen, welche in der Jugend bereits aktiv waren und nach einer Pause wieder zum Tischtennis zurückgefunden haben. „Wir möchten als Außenseiterinnen Erfahrungen sammeln und unseren Spielerinnen die Zeit geben, sich an das Niveau in der Bezirksliga zu gewöhnen“, verrät die erfahrene Kapitänin Bärbel Müller nach der Partie. Mit dem eingeschlagenen Weg scheinen die Verantwortlichen der SGA Tischtennis goldrichtig zu liegen, was der aktuelle Mittelfeldplatz in der Bezirksliga eindrucksvoll bestätigt.

