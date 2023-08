Erfolgreicher Abschluss bei den KK–Rundenwettkämpfen

Bei den Kleinkaliber Rundenwettkämpfen, 3 x 20 Schuss in den Stellungen kniend, liegend und stehend konnten sich die beiden Mannschaften der Vereinigten Schützengesellschaft Bad Waldsee gut behaupten und belegten jeweils fordere Plätze. Die erste Mannschaft mit Sarah Brauchle, Corinna Jungnitz, Hermann Gütler, Dennis Neyer und Nils Friedmann, der im letzten Jahr in den Junioren Nationalkader berufen wurde, holte sich nach einem starken Schlussspurt noch den dritten Platz in der Landesliga mit nur einem Ring Vorsprung auf den viertplatzierten. Den ersten Platz belege der SV Hengstfeld mit insgesamt 10.258 Ringen, zweitplatzierter mit nur einem Ring dahinter wurde der SV Möglingen. Bester Schütze in der Einzelwertung war Nils Friedmann auf dem vierten Platz bei insgesamt 90 Schützen.

Die zweite Mannschaft der VSG mit Marcel Neyer, Katharina Fesseler, Sarah Geng, Mario Krambrock, Saskia und Nicola Harr musste sich in der Bezirksliga Oberschwaben mit dem undankbaren vierten Platz begnügen. Beste Einzelschützin war Sarah Geng auf dem siebten Platz, dicht gefolgt von Marcel Neyer auf Platz neun und Nicola Harr auf Platz zwölf der Einzelwertung.