Meine Heimat

Erfolgreiche Tennis–Verbandsrunde 2023

Baindt / Lesedauer: 1 min

Vier Mannschaften des TC Baindt gelang der Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse. Die Herren 65 spielen in der kommenden Saison in der Oberligastaffel, Herren 50/2 wechseln in die Bezirksklasse 1, die Herren und die U18 jeweils in die Bezirksklasse 2.