Erfolgreiche Chorklausur von Opus C

Kürzlich an einem Wochenende waren die 30 Sängerinnen und Sänger von Opus C auf Chorklausur. Dabei wurden viele neue Stücke über vier bis sechs Stimmlagen einstudiert. Die kommende Herbst- und Wintersaison wird bestimmt ein musikalischer Genuss werden und man kann gespannt sein, was der neue Chorleiter Markus Schmid mit Opus C auf die Beine stellt ‐ eine gekonnte Mischung aus Klassikern des Chors und moderner geistlicher Musik. Foto: Walter Rebholz

