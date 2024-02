Erfolgreiche Bilanz der TSV Reute Runners zum Cross-Finale

Beim vierten und letzten Lauf der Oberschwäbischen Crosslaufserie 2023/24 am 25. Februar in Reute waren die TSV Reute Runners nicht nur Gastgeber, sondern auch, krankheitsbedingt zahlenmäßig etwas geschwächt, im Gelände recht erfolgreich unterwegs. Die Serienbilanz zum Finale zeugt dabei wieder einmal von der Stärke und dem Kampfgeist der Gruppe.

Bei den Kinderläufen waren diesmal, zusätzlich zu den Serienstartern, Ella-Marie Rommel, Leonie Schreiber und Fabio Daettlaff als Einzelstarter in der Altersklasse U14 am Start. Dabei erreichte Ella-Marie das Ziel auf Platz fünf bei den Mädchen, Leonie folgte auf Platz sieben und Fabio schaffte es bei den Jungen auf Platz acht. Johann Hilt als Serienstarterin beendete das Rennen auf Platz vier in der Klasse WU16 und Platz vier der Serie. Auf der ca. 3,4km langen Jugendstrecke finishte auch Laurin Wolf in der Klasse MU20 auf Platz vier. In der Abrechnung aller Serienläufe landete er ebenfalls auf dem vierten Platz.

Im Hauptlauf wird der anspruchsvolle, gut 1,6km lange Reutener Kurs mit zwei Respekt einflößenden Anstiegen, sowie technischen und schnellen Abschnitten fünf Mal durchlaufen. Dabei blieb das erwartete Duell um Gesamtplatz zwei bei den Frauen zwischen Paulina Wolf und Jana Legler vom SSV Ulm 1846 leider aus. Paulina musste das Rennen nach drei Runden mit Erkältungsproblemen vorzeitig abbrechen. In der Serienwertung erreichte sie dennoch einen ungefährdeten dritten Platz im Gesamtfeld der Frauen, sowie Platz zwei in der Frauen-Hauptklasse. In der Klasse W30 kam Sophie Klehammer als Dritte ins Ziel und damit auch in der Serienwertung auf Platz drei. Karin Nowak beendete in der Klasse W50 sowohl den Lauf in Reute, als auch die Serie auf Platz zwei.

Bei den Männern platzierte sich Daniel Fix in der stark besetzten Klasse M50 im Mittelfeld und erreichte damit Platz 10 in der Gesamtwertung. Die Klasse M65 stand auf den vorderen Plätzen auch diesmal im Zeichen der Reutener. Siegfried Borsutzky der bereits mit drei Einzelsiegen angetreten war, gewann auch diesen Lauf deutlich und beendete so die Serie als Sieger dieser Altersklasse. Hans Breuninger, in der gleichen Klasse auf Platz zwei eingelaufen, sicherte sich auch in der Serienwertung den zweiten Platz.

Alle Ergebnisse nachzulesen unter https://my.raceresult.com/266364/#0_610D58