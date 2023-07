Erfolg beim Adlerschießen

Beim diesjährigen Adlerschießen am Rutendienstag konnte Elena Fuchs aus der Klasse 9c des Gymnasiums St. Konrad den Hauptpreis, das Ravensburger Stadtsiegel, erzielen. Die Schülerin, die als Riegenführerin ihrer Klasse am frühen Abend das Podest bestieg, auf den Adler zielte und traf, konnte ihr Glück im Anschluss kaum fassen.

„Eigentlich habe ich etwas drüber gezielt. Dass ich dann getroffen habe, war wirklich unglaublich. Alle kamen auf mich zugerannt und haben sich mit mir gefreut!“ Auch die anderen Schützinnen aus ihrer Riege waren erfolgreich. So wurden neben dem Stadtsiegel zwei Hauptfedern und ein Steckschuss erzielt.

Auch in der Parallelklasse von Elena gab es Grund zum Jubeln. Annika Riedter aus der Klasse 9a erzielte beim Adlerschießen die Krone. Bei den Jungen traf Florian Sessler aus der 10c, der in der Riege der Fahnenschwingergruppe St. Konrad antrat, das Zepter und damit den zweiten Hauptpreis. Allen dreien wurde am letzten Schultag im Innenhof des Gymnasiums ein toller Empfang bereitet.

Sowohl die Ravensburger Turmfalken als auch die Fahnenschwinger kamen und trommelten vor der versammelten Schülerschaft unter großem Jubel an. Schulleiter Martin Wotke gratulierte und freut sich mit den Gewinnern. „Dieses tolle Ergebnis rundet die Feierlichkeiten zu unserem 50–jährigen Schuljubiläum ab. Besonders freut es mich, dass eine Schülerin von St. Konrad im 20. Jahr des Mädchen–Adlerschießens den Hauptpreis erzielen konnte.“