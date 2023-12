Ereignisreiche Adventswochen bei der Stadtkapelle

Nachdem das Konzertwochenende erfolgreich gemeistert wurde, stand für die Musiker und Musikerinnen der Weihnachtsmarkt „Adventsglühen“ auf der Hochstatt auf dem Programm. Hier wurde eine der Verkaufshütten bewirtschaftet. Es gab Glühmost und die Krautspätzle. Auch musikalisch sorgten einige Musiker für weihnachtliche Untermalung auf der Bühne. Ebenfalls wurde am 2. Advent der ökumenische Gottesdienst im Rahmen des Rathausadvents mitgestaltet.

Am 24. Dezember können Sie nochmals eine Bläsergruppe der Stadtkapelle beim Öffnen des Türchens am Rathaus hören. Außerdem gestalten Musiker und Musikerinnen die Gottesdienste an Heilig Abend um 22 Uhr sowie am 26. Dezember in St. Peter mit.

Im neuen Jahr geht es bereits am 14. Januar mit dem Neujahrsempfang der Stadt wieder los.

Neue Musiker sind auch im neuen Jahr herzlich willkommen, geprobt wird immer mittwochs um 20 Uhr in der Schwemme (Stadthalle). Interessierte können sich mit dem Vorstand in Verbindung setzen oder einfach ab 10. Januar zu den Proben vorbeikommen.

Die Stadtkapelle wünscht allen Mitgliedern und Unterstützern schöne Weihnachten und einen guten Start in das Jahr 2024.