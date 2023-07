Entlassfeier der Gemeinschaftsschule Ravensburg

Am 13. Juli war es soweit, die Absolventinnen und Absolventen der Gemeinschaftsschule Ravensburg konnten im feierlichen Rahmen in der Festhalle in Weißenau ihre Zeugnisse entgegennehmen.

Die meisten Schülerinnen und Schüler schlossen unsere Schule mit dem Realschulabschluss ab. Ein Teil absolvierte den Hauptschulabschluss und einige Ehemalige verlassen unsere Schule nach der zehnten Klasse mit einem gymnasialen Versetzungszeugnis.

Zwei Drittel der Absolvent*innen wird in einer weiterführenden Schule das Abitur oder die Fachhochschulreife anstreben. Ein Drittel der Jugendlichen hat bereits den Ausbildungsvertrag für die berufliche Laufbahn in der Tasche.

Umrahmt wurde die Feier durch ein leckeres Buffet, unterhaltsame Beiträge und wertschätzende Reden. Eltern, Lehrkräfte und Schulleitung sind stolz auf ihre Schülerinnen und Schüler und wünschen ihnen alles Gute auf ihrem weiteren Weg!