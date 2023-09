Engagierte Frauen im Haistergau ernten viel Lob und Dank

Zum Herbstanfang hatten junge Frauen aus dem Haistergau erneut Regie geführt, um familienfreundliche Aktionen in der Haisterkircher Gemeindehalle zu ermöglichen und durchzuführen. Wie schon im Frühjahr wurde hier im Bereich der Sport- und Gemeindehalle samt Vorraum ein „Mädelsflohmarkt“ am Freitagnachmittag und ein „Kinderbasar“ am Samstagvormittag organisiert und auf perfekte Weise durchgeführt.

Der Zuspruch war wieder richtig groß an beiden Tagen. Geschätzt sind an beiden knapp 1000 Personen gekommen. Wie schon erprobt, sind wieder insgesamt 44 Tische (zu je 10 Euro Miete, bzw. 8 Euro beim Kinderbasar) aufgebaut worden. Auch dies geschah mit Frauenpower. Das Shoppingparadies mit Secondhand-Bekleidung aller Art hatte erneut großen Anklang gefunden. Es hat allen sichtlich Spaß gemacht und fündig geworden sind Käuferinnen und Verkäuferinnen.

Diese zweitägige Aktion ist übrigens auch ein echter Beitrag zum Umweltschutz. Die Initiatorinnen Vanessa Fischer, Nina Sontag (Ideengeberin), Carolin Härle wurden bei der Vorbereitung wie bei der Nachbereitung von einem Helferinnenteam unterstützt, ohne deren Mithilfe dieses vorbildliche Engagement gar nicht möglich wäre. Das hob auch Ortsvorsteherin Rosa Eisele bei ihrem Besuch des Marktgeschehens hervor.

Jetzt zu Herbstbeginn war an beiden Tagen das Angebot an Secondhand-Kleidungstücken vom Fuß- bis zum Kopfbereich wieder überwältigend. Die Preise waren allgemein familienfreundlich. Der Gesamterlös, auch vom Verkauf von Getränken, Butterbrezeln und gespendeten Kuchen, wird für soziale Zwecke vor Ort verwendet werden. Interessierte Besucherinnen und Schnäppchenliebhaberinnen kamen voll auf ihre Kosten. Am Samstagvormittag reichte die große Parkzone um die Sporthalle nicht aus, denn gleichzeitig fand auf dem Sportplatz ein Fußballturnier für den Nachwuchs statt, sodass auch sämtliche Zufahrtswege als Parkplätze benötigt wurden. Der Kinderbasar mit Kleidungsstücken samt Spielzeug für Babys und Kinder lockte ebenfalls wieder viele Eltern an. Der Andrang war riesengroß. Diese „Hallenflohmärkte“ sind übrigens auch ein Beitrag zum Umweltschutz (Wiederverwendung von Kleidungsartikeln) und bestechen somit durch Nachhaltigkeit.

2024 am 8. März (Mädels-Flohmarkt) und 9. März (Kinderbasar) sind die nächsten Flohmärkte in Haisterkirch geplant.