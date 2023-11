Energieworkshop für die Viertklässler

Kürzlich führte Michael Groh von der Thüga mit allen vierten Klassen einen zweistündigen Workshop zum Thema „Energie“ durch. Ganz praktisch mussten die Kinder zuerst einmal Hampelmänner machen, um bewusst menschliche Energie zu erleben. Doch woher kommt die Energie? Aus der Steckdose, war natürlich die Antwort. Doch wo die Steckdose wiederum den Strom her hat, erklärte Groh dann ganz genau. Mit Hilfe einer echten kleinen Dampfmaschine zeigte er anschaulich, wie Energie entsteht, dass sie umgewandelt werden kann und nutzbar gemacht wird: Aus Hitze wird Druck, aus Druck Bewegung, über einen Generator dann zu Strom und so zu Licht. Fasziniert folgten die Kinder diesem Gedankengang und hatten viele Fragen dazu. „Doch auch Sonne liefert uns sehr viel Energie, die wir nutzbar machen können.“, so der Experte der Thüga. Um dies zu veranschaulichen, baute sich jedes Kind nun einen eigenen Sorlarkollektor aus einer Schuhschachtel: Diese wurde zuerst schwarz ausgekleidet. Dann schnitten die Kinder in den Deckel ein großes Fenster und verschlossen es dann mit Klarsichtfolie. Michael Groh hatte zu Beginn der Stunde in seinen Sonnenkollektor schon einen Brocken Schokolade gelegt und der war während der Bastelzeit geschmolzen. Zur Freude der Kinder bekam jeder einen Keks und durfte diesen in die flüssige Schoko tauchen. Der Beweis war für die Viertklässler also vollbracht: Im Sonnenkollektor schmilzt die Sonne Schokolade ‐ auch im Herbst bei kühlem Wetter.

