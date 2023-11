Energie und Wasser auf dem Stundenplan

Rund 700 Schülerinnen und Schüler der Region haben einen spannenden und informativen Ausflug in die Welt der Energie und des Wassers erlebt. Auf einer interaktiven Reise konnten die Schülerinnen und Schüler der 3. bis 6. Klassen der teilnehmenden Schulen aus Illmensee, Ravensburg und Weingarten mit einem Mix aus Infotainment, Quiz und Show ihr Wissen über Energie und Trinkwasser kreativ erarbeiten und Tipps für den Alltag mitnehmen.

In einem jeweils auf die Klassenstufe abgestimmten 90-minütigen Programm nutzte der Umweltpädagoge Friedhelm Susok unter anderem Videoclips und interaktive Spiele, um Begriffe wie Urknall, Atmosphäre, Treibhauseffekt und erneuerbare Energien abwechslungsreich und gut verständlich zu erklären. Auf die besondere Bedeutung und den Schutz des Trinkwassers machte das Bildungsprojekt Trinkwasserschutz aufmerksam. „Es ist schön zu sehen, wie interessiert Schülerinnen und Schüler an Umweltthemen sind“, so Robert Sommer, Bereichsleiter Markt bei den Technischen Werken Schussental (TWS), über die positive Resonanz auf die Veranstaltungen. „Wir freuen uns sehr, die Schulen mit diesem Projekt bereits seit einigen Jahren unterstützen zu können. Denn Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz sind für uns wichtige Themen“, erklärt Sommer das Engagement der TWS.

Zu Besuch war das von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und der TWS geförderte Lerntheater bei der Grundschule Illmensee, der Talschule Weingarten, der Schule am Martinsberg und der Realschule Weingarten sowie in Ravensburg in den Grundschulen Kuppelnau, Oberzell und Weißenau.