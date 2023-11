Ende der Ära Ulrich Niedermaier bei der MGV Chorgemeinschaft

Gemeinsam mit dem Frauenchor „Chorios“ hat die Chorgemeinschaft Grünkraut in diesem Jahr ein ganz besonderes Konzert vorbereitet. Ganz besonders deswegen, weil der Chorleiter Ulrich Niedermaier nach diesen beiden Aufführungen seine nun 43 Jahre währende engagierte Tätigkeit als Dirigent der MGV Chorgemeinschaft Grünkraut beenden wird.

Am 1. Januar 1980 übernahm Ulrich Niedermaier den damaligen Männerchor Grünkraut. Mit dem zügig auf circa 60 aktive Sängerinnen und Sänger angewachsenen Verein gelang es Ulrich Niedermaier über viele Jahre hinweg, in Grünkraut eine qualitativ anspruchsvolle Chormusik mit geistlichem und weltlichem Repertoire anzubieten. Seiner wertvollen Vernetzung in den musikalischen Kreisen unserer Region waren auch die zahlreichen Kooperationen mit anderen Chören und mit der Musikschule Ravensburg zu verdanken. Nicht zuletzt die Zusammensetzung des herausragenden Instrumentalensembles der Adventskonzerte geht auf seine privaten Beziehungen zurück. Ob langjährige Weggefährten oder zahlreiche junge Talente, die er unermüdlich unterstützte, sie alle blieben diesem feinen Musikerkreis bis heute treu und reservierten sich über all die Jahre das dritte Adventswochenende für die Adventsmusik der Chorgemeinschaft.

Im Herbst 2018 wurde unter dem Dach der Chorgemeinschaft auf Ulrich Niedermaiers Betreiben hin der Frauenchor „Chorios“ gegründet. Erneut eine perspektivisch kluge Entscheidung, denn die Sängerin Amélie Chupin steht nun als Nachfolgerin für Niedermaier zur Verfügung. Bereits im Herbst dieses Jahres übergab Ulrich Niedermaier die Leitung des Frauenchors an Amélie Chupin. Ab 2024 vereinen sich die Chorgemeinschaft und „Chorios“, Amélie Chupin wird im Gesamtchor den Takt angeben.

Die Adventskonzerte am Samstag, 16. Dezember um 19.30 Uhr und am Sonntag, 17. Dezember um 17 Uhr in der Katholischen Kirche in Grünkraut bieten die letztmalige Gelegenheit, noch einmal die beiden Chöre einzeln zu erleben, unter abwechselnder Leitung … gleichsam als symbolische Übergabe des Taktstocks.

Als Hauptwerk des Abends erklingt das Weihnachtsoratorium für Chor, Orchester, Harfe und fünf Solisten von Camille Saint-Saëns. Eintrittskarten sind im Rathaus Grünkraut und an der Abendkasse erhältlich.