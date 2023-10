Elternbeiratssitzung Durlesbachschule

In der Elternbeiratssitzung am Mittwoch, 25. Oktober, wurden Antje Maucher (Vorsitzende, rechts) und Andrea Kösler (Stellvertreterin, links) einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Die Durlesbachschule gratuliert den beiden engagierten Müttern zu ihrem verantwortungsvollen Amt. Rektor Bernd Scharfenort bedankte sich zudem bei allen gewählten Elternvertreterinnen der einzelnen Klassen an diesem Abend für ihr Engagement und freut sich auf eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit. Foto: Bernd Scharfenort

