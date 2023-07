Elektronikschule Tettnang verabschiedet 207 Absolventen

Absolventen, Familien, Ausbilder und Lehrer der Elektronikschule Tettnang sind im Juli bei der Abschlussfeier zusammengekommen. In den Schularten der Berufsschule, des Berufskollegs und der Fachschule (Technikerschule) erhielten 28 Schüler einen Preis (Notenschnitt bis 1,4) und 41 ein Lob (Schnitt bis 2,0).

Den Preis des Fördervereins der Elektronikschule in Höhe von 300 Euro, für den besten Schüler in der jeweiligen Schulart, erhielt in der Fachschule für Technik Simon Kroggel. Den Preis für die Berufsschule erlangte Michael Rothbauer. Leo Mayer erhielt den Preis als bester Schüler des Berufskollegs.

Marius Bretzel und Jan Mangold nahmen für ihr Studium das Mehringer–Stipendium in Höhe von monatlich 300 Euro entgegen.

Preisträger aus dem Kreis Ravensburg: Justin Gühring aus Horgenzell, Jan–Lukas Halder aus Baienfurt, Lars Kiechle aus Weingarten, Tobias Netzer aus Bad Waldsee, Manuel Pellegrini aus Aulendorf und Simon Ruetz aus Ravensburg Berg.

Lobträger aus dem Kreis Ravensburg: Tim Ade aus Ravensburg, Felix Amann aus Schlier, Lukas Aßfalg aus Leutkirch, Jannik Ast aus Wangen, Ralf Baur aus Weingarten, Milan Beukovic aus Ravensburg, Marius Bretzel aus Bodnegg, Moritz Deuringer aus Grünkraut, Michael Dietenberger aus Bodnegg, Simon Dutzki aus Aulendorf, Sasha Manuel Ebel aus Isny, Jonas Egger aus Baienfurt, Julian Hafen aus Horgenzell, Tobias Hengge aus Leutkirch, Nico Hess aus Grünkraut, Simon Hilebrand aus Schlier,´Erik Hilt aus Aulendorf, Jan Hoffmann aus Wolpertswende, Yujie Kost aus Wilhelmsdorf, Mirjam Melzer aus Leutkirch, Leander Niedermaier aus Bad Wurzach, Tim–Lasse Schmalzing aus Bad Waldsee, Johannes Schwingshackl aus Kißlegg, Sebastian Stadlmeier aus Wangen, Raphael Sterk aus Bodnegg und Tobias Sterk aus Bodnegg.