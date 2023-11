Eisenbahnfreunde im Dauereinsatz

Ereignisreiche Wochen liegen hinter uns: in einer leerstehenden Halle in Mochenwangen hatten wir für einige Tage mal Gelegenheit, unsere komplette H0-Modulanlage nach verschiedenen Erweiterungen, Umbauten und Reparaturen ausgiebig zu testen. Das war unmittelbar vor dem Tag der Deutschen Einheit und so bot es sich an, am Feiertag eine kleine Ausstellung zu veranstalten.

Am darauffolgenden Wochenende ging es dann gleich weiter zu ProBahn nach Wolfurt (bei Bregenz), wo wir in einem Lokschuppen unsere Anlage direkt neben den „richtigen“ Loks präsentieren konnten. Anlässe waren die „Lange Nacht der Museen“ am 7. Oktober (bis 1 Uhr nachts!) und die Jubiläumsveranstaltung „100 Jahre Österreichische Bundesbahnen“ (ÖBB) am 8. Oktober.

Einige Tage später startete die Oberschwabenschau. Da konnten wir auf der Galerie der Oberschwabenhalle mit großzügiger Unterstützung der Firmen Faller und noch eine Bastelecke betreiben, die besonders am Wochenende (21./22. Oktober) gut besucht war. Modellbahnbetrieb gab es auf der Vereinseigenen Jugendanlage und auf einer Ausstellungsanlage von Firma Noch. Großes Interesse fanden die Dampfmaschinen und historischen Eisenbahnen von D. Hantke aus Baindt. Und für eine weitere Attraktion sorgte R. Schnepp (aus dem Elsass!): er zeigte seine Sammlung von handgefertigten Pflanzen aller Art: Bäumchen, Büsche, Palmen, blühende Agaven, Flieder, Kakteen und anderes, die akribisch den natürlichen Vorbildern nachgebildet wurden. Die Herstellung dieser wunderbaren Modelle sowie weitere Basteltechniken wurden vorgeführt.

In Kooperation mit der Museumgesellschaft Ravensburg konnten wir am 26. Oktober einen Vortrag zum Thema Stuttgart 21 im Humpishaus anbieten. Der Dozent D. Batzlen hat sich intensiv mit dem Gesamtkomplex Stuttgart 21/Neubaustrecke Stuttgart-Ulm befasst.

Bei der „Faszination Modellbau“ in Friedrichshafen wurde dann die H0-Anlage drei Tage lang (3. bis 5. November) einem internationalen Publikum präsentiert. Bei 46.000 Besuchern ist nicht nur der Bekanntheitsgrad des Vereins gesteigert, sondern mit den dargestellten Bahnhöfen (Meckenbeuren, Durlesbach), Landschaften (Donautal) und anderen Attraktionen auch Werbung für Oberschwaben betrieben worden.

Das war’s aber noch nicht für dieses Jahr: am 2. Dezember ist wieder Modellbahntag in Ravensburg und die Oberschwabenhalle wieder Treffpunkt für alle Modellbaufans!