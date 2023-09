Einschulung in Reute

Am Freitag, 15. September, begann ein großer Tag für 30 Erstklässler mit einem ökumenischen Gottesdienst um 9.30 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul in Reute.

Der von Pfarrerin Birgit Oehme und Pfarrer Stefan Werner gestaltete Gottesdienst war kurzweilig und äußerst ansprechend. Ein herzlicher Dank geht an die beiden Vertreter der Kirche für ihre Mitwirkung. Die Willkommensfeier fand anschließend in der Durlesbachhalle statt. Rektor Bernd Scharfenort hieß die Erstklässler zusammen mit ihren Familien herzlich willkommen und führte durch das Programm.

Den Auftakt machte die Klasse drei unter der Leitung von Ilona Müller mit einem beeindruckenden Begrüßungs-Rap: „Wir grüßen die Neuen!“ Nach einem herzlichen Applaus präsentierte die Klasse zwei ihr Theaterstück: „Lilli findet Freunde“. Die Lehrerinnen Gertrud Merk und Birgit Limbächer inszenierten diese Geschichte mit großem Engagement, die besonders auf die neuen Erstklässler abzielte. Was dieses Programm besonders gemacht hat, war die Tatsache, dass alle Schülerinnen und Schüler der Klasse zwei daran beteiligt waren. Es endete mit zwei wundervoll vorgetragenen Willkommensliedern.

Nach einem begeisterten Applaus rief Bernd Scharfenort dann alle neuen Schülerinnen und Schüler namentlich auf und stellte die Klassenlehrerinnen Dorothee Dittmann und Ilona Müller vor. Die jungen Schützlinge konnten dann in ihrem Schulalltag starten, der mit ihrer ersten Schulstunde im Klassenzimmer begann.

Währenddessen wurden die Eltern im Erdgeschoss der Schule bewirtet und hatten die Gelegenheit, sich in angeregten Gesprächen auszutauschen. Die Bewirtung wurde dankenswerterweise von Andrea Kösler und Nadine Baur aus dem Elternbeirat übernommen. Der Schultag endete gegen 12 Uhr mit vielen Fotos im Klassenzimmer.

Klasse 1b, Klassenlehrerin Frau Müller (oberes Foto: Klasse 1a, Dittmann). (Foto: Bernd Scharfenort )