Einschulung in Grünkraut

Die Grundschule Grünkraut hat in diesem Jahr 30 Erstklässler verteilt auf vier jahrgangsübergreifende Klassen begrüßt. Nach einem gemeinsamen Gottesdienst wurden die neuen Mitschüler von der gesamten Schulgemeinschaft mit einem Theaterstück und Geigen- sowie Chordarbietungen willkommen geheißen. Während der Elternbeirat die Familien der Erstklässler in der Festhalle bewirtete, durften diese endlich in den Klassen mit dem Unterricht beginnen.

