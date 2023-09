Einschulung für die Großen

Bereits am Dienstag, 12. September, wurden feierlich 21 neue Fünftklässlerinnen und Fünftklässler am Döchtbühl eingeschult. Die Aufregung über den Neuanfang war vielen anzumerken, als der Schulleiter Frank Wiest die Kinder und Angehörigen begrüßte. Nach einer musikalischen Darbietung der sechsten Klasse hieß auch die Klassenlehrerin Franziska Hadaller ihre Neuen willkommen. Sie wird auch in diesem Jahr wieder von der Schulsozialarbeiterin Christina Wurst und dem Sprachheillehrer Jakob Riether unterstützt. Neu war in diesem Jahr, dass alle Kinder entsprechend ihres Glaubens einen christlichen Segen von Sandra Weber und Pfarrer Wolfgang Bertl, ein islamisches Gebet von Dunja El-Missiri oder einen ethischen Gruß von Jakob Riether erhielten. Nachdem die neuen Fünfer noch selbstgebastelte Seifenblasen mit persönlichen Wünschen von den Kindern der sechsten Klasse erhielten, ging es erstmals gemeinsam ins neue Klassenzimmer. Ein wirklich schöner und gelungener Start in die Werkrealschule. „Die Schule ist cool, ich mag sie“, meinte eine Schülerin, die ganz neu nach Bad Waldsee gekommen ist.

