Einschulung an der Schule am Martinsberg

Am Donnerstag, 14. September, wurden in der Schule am Martinsberg in Weingarten 64 SchülerInnen in drei erste Klassen und teilweise in die IKgelb eingeschult. Mit einem fröhlichen Ständchen der Geigenkinder aus der zweiten Klasse, mit munteren Theaterstücken der beiden vierten Klassen und mit herzlichen Willkommensgrüßen der Schulleiterin Annette Bernhart und der Elternbeiratsvorsitzenden Kerstin Michl ist die Erstklassenschülerschar fröhlich in die Schulgemeinschaft aufgenommen worden. Foto: Schule am Martinsberg

