Einschulung an der Grundschule St. Konrad

Ravensburg / Lesedauer: 1 min

Insgesamt 135 Schülerinnen und Schüler wurden in diesem Jahr in der Grundschule St. Konrad eingeschult ‐ fünf davon innerhalb der Kooperation mit der Martinusschule in der Klasse 1a.