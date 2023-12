„Einfach essen“ am 6. Dezember

Traditionell gilt der Hl. Nikolaus als Gabenbringer, der Äpfel, Nüsse und Süßigkeiten bringt. Deshalb stellen viele Kinder ihre Stiefel am Vorabend des 6. Dezember vor die Tür, damit sie der Nikolaus und sein Helfer Knecht Ruprecht füllen können.

„Gabenbringer“ im Gemeindehaus Liebfrauen, wo mittwochs immer „einfach“ gegessen wird, war in diesem Jahr der Katholische Krankenpflegeverein Ravensburg. Die Mitglieder des Verwaltungsrates füllten am Vorabend keine Stiefel, wohl aber Töpfe mit allerlei Köstlichkeiten wie selbstgehobeltem Blaukraut, Knödelteig, handgerollten Rouladen und Pilzragout. Weil alles für ungefähr 160 Personen vorbereitet werden musste, konnten die Helfer erst spätabends die Küche verlassen und manch einer wurde noch im Traum vom Rouladenwickeln verfolgt.

Am nächsten Morgen konnte dann unter der kompetenten Regie von Uli Wolf fertig gekocht werden. Während des Formens der Knödel stellte sich dem Team aber doch noch die Frage, ob sich für die ca. 400 Stück Abnehmer fänden. Unser Koch hatte den Teig allerdings so gut abgeschmeckt, dass das befürchtete Problem glücklicherweise ein theoretisches blieb.

Wunderschön wurden die Tische gedeckt vom Helferteam „Einfach essen“, das die Gäste aufmerksam bediente und anschließend Küche und Saal wieder blitzblank putzte.

Das Essen hat den Gästen am Nikolaustag geschmeckt, es fehlte auch nicht an Süßigkeiten. Zum Dessert gab es Zimteis mit Sahne und wie es sich an diesem Tag natürlich gehört, einen Schokoladennikolaus.