Einen Tag im Jahr mal was Soziales tun

Wenn Unternehmer sozial denken und dies auch umsetzen, finden tolle Begegnungen statt, und es wird wirklich geholfen. Im Oktober waren genau unter diesem Grundgedanken vier Mitarbeiter der Firma Allgäu Batterie im evangelischen Kindergarten Unterm Regenbogen in Bad Waldsee zu Besuch. Einen Tag Gutes tun, war der Arbeitsauftrag ihres Arbeitgebers.

Also kamen Jens Jopke, Simon Holtschik, Enrico Werkmann und Chris Brand, ausgerüstet mit Gartenwerkzeugen und bereit jede Herausforderung anzunehmen, an einem Vormittag in den Kindergarten. „Wir wollten da helfen, wo am Ende des Tages auch etwas gesehen wird, da uns engagieren, wo wir wissen, dass es auch wirklich eine Hilfe ist.“ In acht Stunden haben die vier einen Zaun abgebaut, Bäume und Hecken zurückgeschnitten, Laub gerecht, gefegt und entsorgt.

Am Ende des Tages war der Garten viel heller, fühlte sich größer, weiter an. Nur die Hängerladung Sand, und der neue Zaun für die Fußballwiese wurden nicht geschafft, aus diesem Grund hängten Jopke und Brand mit dem Einverständnis ihres Arbeitgebers noch einen weiteren Tag an.

„ Dank des Einsatzes unserer vier Helfer, haben wir nun wieder einen vollen Sandkasten und einen neuen Zaun, der nun von den Kindern farblich gestaltet werden kann. Und unser Garten kann sich sehen lassen!“, ist auch die Kindergartenleitung Diana Schwarz froh über diese Aktion und hofft, dass die vier im nächsten Jahr wieder in den Kindergarten kommen.