Eine schöne Bescherung

Pünktlich zu Weihnachten wurden zahlreiche Pakete in den Neubau der Grundschule auf den Döchtbühl geliefert. Enthalten waren keine echten Geschenke für die Schülerinnen und Schüler, sondern zahlreiche Beamer und Dokumentenkameras: Die digitale Ausstattung in den Räumen im Neubau wurde vervollständigt.

So wurde dann in allen Unterrichtsräumen feste gebohrt, gehämmert und geschraubt und die Beamer an die Decke und die Dokumentenkamera am Pult installiert und der W-LAN Access-Point eingerichtet.

„Wir freuen uns, dass dieser wichtige Schritt nun abgeschlossen ist und der digitale Unterricht den auf Primärerfahrungen und Handlungsorientierung basierenden Unterricht in der Grundschule, ergänzen kann“ so Rektor Frank Wiest.

Die Tage des Tageslichtprojektors sind hiermit gezählt. Ein herzliches Dankeschön an die Stadt Bad Waldsee und Marion Wie von der Abteilung IT, die vor Ort mit ihrer Truppe die Installationsarbeiten koordiniert hatte, sodass es im laufenden Betrieb kaum zu Störungen des Unterrichts kam, außer durch neugierige Kinder, die wissen wollten, was da gerade passiert.