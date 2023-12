„Schubertiade“ in die Moderne geholt. Im Stil der klassischen Hauskonzerte, die schon zu Lebzeiten Franz Schuberts veranstaltet wurden, gestalten Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Wilhelmsdorf einen stimmungsvollen Abend. Dabei nehmen sie die zahlreichen Zuhörer mit auf eine musikalische Winterreise.

Über 130 Mitwirkende aus allen Jahrgangsstufen unterstützt von Lehrern und ehemaligen Mitschülern zählte Schulleiter Michael Dörmann am Ende des Abends und freute sich mit ihnen über die große Resonanz, die die Einladung hervorgerufen hatte: „Es ist schön, den Saal kurz vor Weihnachten so voll zu sehen - eure „Winterreise“ hat uns einen Moment der Freude und Besinnlichkeit gebracht.“, bedankte er sich - allen voran beim musikalischen „Dreigestirn“ des Gymnasiums Wilhelmsdorf: Regine Krause, Aline Hertsch und Oxana Kolomiets. Die drei Musiklehrerinnen hatten den Abend mit viel Liebe zum Detail und großem musikalischem Einfühlungsvermögen auf die Beine gestellt.

Schubertiaden waren schon früher eine Mischung aus freundschaftlichem Treffen und musikalisch-literarischem Kunstgenuss - gleich zu Beginn erklären die Moderatoren die Idee des Abends. Und tatsächlich fühlt es sich fast familiär an, wenn die jüngeren Schüler mal zart und besinnlich mal lustig beschwingt ihre Lieder zum Besten geben. Dabei hören die Zuschauer nicht nur Werke von Franz Schubert, wie der allseits bekannte „Lindenbaum“ oder klassische Volklieder. Die musikalische Reise führt auch zu modernen Klassikern von Elvis Presley, ABBA und Filmmusik der 60er/70er Jahre. Die Oberstufenschüler sind es schließlich, die das Thema des Reisens musikalisch kreativ verarbeiten. In der selbstverfassen Sprechperformance „Meine Reise“ stellen sie die Frage nach ihrem eigenen Weg, der sie nach der Schulzeit erwartet. Mit eigenen Texten und Arrangements nehmen die Bläser in verschiedenen Besetzungen das Publikum mit und regen zum Mitsingen an.

Am Ende erlebt das Publikum nicht nur eine Reise durch die facettenreiche Welt der Musik, sondern auch eine Reise durch die musikalische Vielfalt des Gymnasiums Wilhelmsdorf. Am Ende des Abends verabschieden die Mitwirkenden ihre Eltern, Lehrer und Freunde auch mit einem gemeinsamen Lied in die „ganz persönliche Winterreise“.