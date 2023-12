Eine musikalische Reise durch die USA

Nach der Begrüßung durch die 1. Vorsitzende Madlen Bausch erklang zu Beginn die Alvamar-Overture von James Barnes, mit der die Musikkapelle eindrucksvoll ihre Visitenkarte abgab. Danach wurde das Publikum mit „Yosemite-Autumn“ von Mark Camphouse in den berühmten Yosemite-Nationalpark entführt.

Das anspruchsvollste Stück des Abends war zweifellos „Ford’s machine“ von Jess Turner, mit dem der Komponist dem amerikanischen Autopionier Henry Ford ein musikalisches Denkmal gesetzt hat. Noch vor der Pause erklang „El camino real“ von Alfred Reed.

Der zweite Teil des Konzertes begann mit dem Marsch „Goldene Kameraden“ von James Barnes, den der Komponist dem Musikverlag Rundel zu seinem 50-jährigen Jubiläum gestiftet hat. Die Noten zu diesem Marsch wurden vom Ehrendirigenten Horst Dölle gespendet.

Danach folgte ein Ausflug nach Hollywood. Zunächst erklang Filmmusik zu „Avatar - Aufbruch nach Pandora“ von James Horner. Auch hier stellte das Orchester wieder seine hohe Klangkultur unter Beweis.

Ein Highlight des Abends war dann die Filmmusik „Pie in the face“ aus der Filmkomödie „The great Race“, komponiert von Henry Mancini. Hier begeisterte vor allem das junge Nachwuchstalent Anna Weber, die das anspruchsvolle Flötensolo bravourös meisterte und damit das Publikum zu da capo-Rufen animierte.

Der bedeutendste amerikanische Entertainer Frank Sinatra durfte in diesem Programm natürlich nicht fehlen. Ein Medley mit einigen seiner größten Hits riefen bei den Zuhörern schöne Erinnerungen wach. Und auch dem größten amerikanischen Komponisten des vergangenen Jahrhunderts, Leonhard Bernstein, wurde mit einem Stück aus seiner „West Side Story“ Referenz erwiesen, mit dem berühmten Huapango „I like to be in America“.

Ein weiteres Highlight war ebenfalls die weltweit bekannte Moritat „Mackie Messer“ aus der Dreigroschenoper von Bert Brecht und Kurt Weill. Hier überzeugte vor allem Judith Hämmerle, die in diesem Song mit ihrer authentischen Stimme als Seeräuber-Jenny förmlich über sich hinauswuchs.

Zum Abschluss erklang ein Marsch des Altmeisters John P. Sousa „The Thunderer“, und als Zugabe bedankten sich Fabio Croce und seine Musiker beim begeisterten Publikum mit „The Peanut Vendor“, des kubanischen Komponisten Moises Simons.