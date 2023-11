Eine kleine, aber feine Prüfung

Am 18. November war auf dem Hundeplatz der Freunde der Boxerhunde Reute die Herbstprüfung 2023. Wir durften wieder zwei Teilnehmer aus der Schweiz begrüßen. Leistungsrichter war Klaus Senghaas aus Neuenstadt. Zwei Teilnehmer haben den Test für den Sachkundenachweis bestanden. Der Sachkundenachweis ist Voraussetzung für die Teilnahme an einer Begleithundeprüfung. Diese ‐ gerne auch Hundeführerschein genannt ‐ haben die zwei Teilnehmer mit ihren Hunden danach auch bestanden. Die Begleithundeprüfung sollten alle Hundebesitzer mit einem jungen Hund ablegen. Die Vorbereitung auf diese Prüfung ‐ sie dauert rund ein Jahr ‐ ist eine Hilfe für Hundeführer/Hundeführerin und Hund, um sich im Alltagsleben zurechtzufinden. Geprüft wird die Unterordnung, bei der die Hunde auf dem Platz einen Parcours, eng beim Hundeführer, mit verschiedenen Gehorsamübungen absolvieren müssen. Im anschließenden Verkehrsteil haben Hund und Herrchen/Frauchen zu zeigen, dass sie sich in der Öffentlichkeit bewegen können und keine Belästigung für ihre Mitmenschen sind.

Zur Vielseitigkeitsprüfung für Gebrauchshunde hat sich an diesem Tag nur eine Teilnehmerin gemeldet. Unser Vereinsmitglied Melanie Spendlow schaffte in der Stufe IPG 2 mit ihrer Boxerhündin Deelaya von St. Vinzenz 275 von 300 Punkten ‐ und hat damit eine sehr gute Prüfung abgelegt.

Eine Domäne bei den Prüfungen auf unserem Hundeplatz sind die Prüfungen im Fährten; alle acht Fährtenprüfungen wurden erfolgreich abgelegt. Auf der Fährte sind die Nasen der vierbeinigen Freunde gefragt. Es gilt in einer, einige Stunden vorher gelegten, Fährte mehrere Gegenstände zu finden und dem Hundeführer anzuzeigen. In der IFH1-Fährte gab es eine vorzügliche Wertung. Auch in der schwierigeren IFH2-Fährte gab es eine vorzügliche und zwei sehr gute Wertungen. Für eine vorzügliche Wertung müssen mindesten 96 von 100 möglichen Punkten erreicht werden. Die beste Prüfung mit 97 Punkten erreichte Michael Bayer mit der Boxerhündin Xascha vom Bockreiter.

Es war wieder eine gelungene Veranstaltung mit interessantem Erfahrungsaustausch unter den Anwesenden.