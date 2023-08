Eine gelungene Aufführung

Der Chor der Grundschule Wolfegg führte am Donnerstag, 13. Juli, unter der Leitung von Angela Mennig–Saiger die Kinderoper „Der Sängerkrieg der Heidehasen“ von James Krüss auf. Die Zuschauer erlebten in einer kurzweiligen Aufführung, mit welcher Begeisterung und Spielfreude die jungen Akteure über sich hinauswuchsen.

Spielort war die Alte Pfarr, welche der Veranstaltung einen besonderen Rahmen verlieh: Umgeben von mächtigem Mauerwerk und der Schlichtheit des Raumes verfolgten rund 100 Personen mit Aufmerksamkeit, Schmunzeln und viel Applaus die Aufführung. Eine Heerschar süß gekleideter Häsinnen und Hasen begrüßte die Zuhörer mit fröhlichen Sommerliedern, unterstützt von Trompetenklängen und Drehorgelspiel. Die Kostüme wurden vom Wangener Kindertheater zur Verfügung gestellt.

Der junge, talentierte Hase Lodengrün gewann den Gesangswettbewerb von Obereidorf und bekam die Prinzessin, Tochter von Hasenkönig Lamprecht versprochen. Seine Widersacher scheiterten mit dem Versuch, Lodengrün vom Wettbewerb auszuschließen, indem sie nachts seine Uhr verstellten. Otto Lampe bekam viel Applaus als Sänger und Informant für Lodengrün.

Mit großer Begeisterung und Freude schauspielerten die Grundschulkinder und füllten ihre Rollen mit erstaunlicher Präsenz. Es ist nicht selbstverständlich, wenn sich so viele Kinder trauen, in einer kleinen Gruppe oder solo vor Publikum zu singen. Herzlicher Dank an Frau Mennig– Saiger und ihren Chor für diesen gelungen Auftritt, an den sich die Kinder noch lange erinnern werden.