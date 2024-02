Eine ganze Woche lang Zirkusluft schnuppern

Der Nachbarschaftstreff Bodnegg hatte dieses Angebot zusammen mit der Gemeindeverwaltung und der Zirkusschule „Moskito“ mit Unterstützung der Sonja-Reischmann-Stiftung in den Fasnetsferien auf die Beine gestellt und die beiden Gruppen - jeweils vor- oder nachmittags für 4 Stunden - waren sehr gut besucht.

Die Kinder haben die ganze Woche über geübt, geprobt, sich angestrengt und auch nach unzähligen schiefgegangenen Versuchen den Mut nicht verloren und siehe da: als Abschluss wurde den (Groß)Eltern, Verwandten und der interessierten Öffentlichkeit eine tolle Vorstellung geboten! Die Clowns und die Artisten gaben ihr Bestes, es war einfach toll, den begeisterten Kindern zuzuschauen: den Hula-Hoop - Reifen in Bewegung halten, auf-dem-Ball-laufen und dabei noch Pois schwingen oder mit Tüchern jonglieren, auf der Rolle laufen (auch zu zweit!) und - brandgefährlich - über einen Kollegen rollen (wenn man da ins Wackeln kommt und abspringen muss!!!), Rad schlagen, Purzelbäume machen, Übungen ganz weit oben am Trapez oder an den schwingenden Tüchern machen und dabei noch jonglieren, verschiedene Figuren im Reifen zeigen und und und… Die anwesenden Mamas, Papas, Onkel, Tanten, Omas, Opas und sonstigen Besucher waren begeistert - der langanhaltende Applaus war für die Artisten mehr als verdient!

Die Kinder hatten mit dem Team von „Moskito“ eine spannende Woche verbracht und neben ganz tollen Zirkuskunststücken auch viel gelernt: sich bei Übungen absprechen, kreativ sein, miteinander etwas machen und sich abstimmen, sich über Fortschritte (auch die kleinen) freuen, Selbstvertrauen aufbauen und im Miteinander ganz viel Spaß haben.

Das Team von Moskito war voll des Lobes über die Kinder: mit viel Begeisterung und Spaß seien sie an die Übungen gegangen und hätten überaus kreativ immer wieder neue Ideen entwickelt. So war dieses Angebot des Nachbarschaftstreffs Bodnegg ein voller Erfolg und dank der Unterstützung der Sonja-Reischmann-Stiftung auch für Familien mit schmalem Geldbeutel erschwinglich.