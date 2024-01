Eine ganz wichtige Aktion

Herzlichen Dank an alle die auch dieses Jahr wieder meine Aktion Weihnachtspäckchen mit ihren vielen Spenden unterstützten und damit den Beschenkten eine große Freude gemacht haben. Insgesamt sind Geldspenden und Gutscheine im Wert von 2.000 Euro eingegangen.

Mit den vielen Sachspenden wie Lebensmittel, Drogerieartikel, Kleidung, Schuhe, Mützen etc. , Glücks- und Sorgenwürmchen sowie mehreren hochwertigen neuen Alpakapullover und Mützen im Wert von über 1.000 Euro von einem früheren Alpakahof, 2 grosse Kartons mit hochwertigen Nudeln/Nudelfabrik von einer Privatperson aus Aulendorf, mehreren Kartons mit Lebensmitteln in Gläsern von einer Cateringfirma in Ravensburg und mehreren Honiggläsern und Lebkuchen von einer Imkerei aus Bad Waldsee, wird der Gesamtwert der Spenden geschätzt auf ca. 4.000 Euro.

Gutscheine im Wert von 400 Euro und Sachspenden wie Lebensmittel, Kleidung etc. wurden abgegeben an die Arkade/Streetworker Florian Nägele und Kollegen die diese direkt und persönlich an die Obdachlosen in Ravensburg und Umgebung verteilt haben.

Gutscheine im Wert von 235 Euro, Lebensmittel und Kleidung gingen an Herr Ness vom Württemberger Hof von der Obdachlosenhilfe Ravensburg sowie Gutscheine im Wert von 250 Euro und Lebensmittel , Kleidung etc.an die Suchtkrankenhilfe Kontaktladen „Die Insel“ Ravensburg an den Leiter der Einrichtung ZfP Die Weißenau. Auch hier werden die gespendeten Sachen direkt an die bedürftigen Menschen verteilt.

37 gepackte Weihnachtstüten und Päckchen mit Gutscheinen-, Geld- und Lebensmittelspenden wurden an Frau Katharina Teilhof für die bedürftigen Menschen/Besucher der Suppenküche Bad Waldsee übergeben mit einem Gesamtwert von ca. 850 Euro.

Einige Weihnachtstüten im Wert von ca. 200 Euro wurden direkt persönlich abgeholt von bedürftigen Menschen die speziell vor Weihnachten in Not waren und dringend finanzielle Hilfe benötigten.

Vielen herzlichen Dank nochmal an alle die auch dieses Jahr wieder vielen Menschen in der Region mit ihren Spenden geholfen haben.