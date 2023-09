Eine Begegnung der nassen Art

Pünktlich zum Wochenende nach dem Schulbeginn lud die Ravensburger Schwarze Veri Zunft zur Räubertaufe ein. Dies ist die offizielle Zunftaufnahme für die Neumitglieder, die in der vergangenen Fasnet ihren ersten Narrensprung in den Reihen der Zunft absolviert haben. Zum Klang der Veri-Schalmeien begrüßten Zunftmeister Jürgen Breg und Maskenmeister Markus Kraus die anwesenden Gäste und Täuflinge am eigens errichteten Räuberlager am Zunftheim Wernerhof. Alsbald erschallte das Kommando an die Räuber der Zunft, alle Täuflinge einzufangen. Diese werten sich am Galgenstrick nach Leibeskräften, jedoch kannte der Henker kein Erbarmen. Zum Klang der Glocke ertönten Verse, die die Delinquenten zur Räubertaufe riefen: „Hört, die Totenglocke läutet ‐ Ihr alle wisst, was dies bedeutet.“

Nachdem das Taufwasser mit „Schwiegermuttermilch“ durch den Zunftvogt der Räuber Roland Amann abgeschmeckt wurde, nahmen sich die Räuber ihrer Täuflinge an und verrichteten ihr nasses Handwerk. Kopfüber ging es in den mannslangen Taufzuber. Nach meist mehreren Taufgängen wurden die getauften und triefend nassen Neumitglieder mit dem Zunftstempel gebrandmarkt und mit einem tiefen Schluck aus dem Räuberhumpen belohnt. Ab und an stellte sich aber trotzdem noch die Forderung der dringlichen Nachtaufe, die unter anderem die neue Führung der Hexenlieseln vom Pfannenstiel, Zunftvogt Uwe Schupp und seine Vize-Zunftvögtin Isabell Erb ereilte. Und so kam der neue Zunftvogt unverhofft zu seinem samstäglichen Vollbad im Taufzuber. Zum Ende dieser Zeremonie nahm der Zunftmeister Jürgen Breg den nunmehr in die Zunft aufgenommenen Mitgliedern den Räuberschwur ab. Gerne wurde von den kleinen Gästen das Rahmenprogramm mit dem Bemalen von Gipsabdrücken der Masken der Ravensburger Fasnet sowie einem Armbrustschießen angenommen. Komplettiert wurde diese traditionsreiche Brauchtumsveranstaltung der Zunft mit dem Stadelfest der Schwarze-Veri-Schalmeien, welches sich nahtlos an die Räubertaufe anschloss. Da wurden die Gästen mit Schalmeienmelodien vom Allerfeinsten verwöhnt. Dazu konnten der Zunftvogt der Schalmeien Peter „Pit“ Wetzel und sein Vize Frank Heine viele befreundete Schalmeienkapellen aus Nah und Fern begrüßen. Am folgenden Sonntag wurde das Stadelfest nach einem musikalischen Frühschoppen mit viel Musik erst am späten Nachmittag beendet.