Eine Ära geht zu Ende

Ein Visionär und Macher verlässt die Golfbühne. Am 10. März fand in der Ringgenburghalle in Schmalegg die jährliche Mitgliederversammlung des Golfclubs Ravensburg statt. Ein besonderer Tag denn derjenige, der 20 Jahre als Präsident und davor 10 Jahre als Vizepräsident die Geschicke des Golfclubs geleitet hat, tritt nicht mehr an. Er wollte Jüngeren Platz machen: Hugo Adler ist eine Institution, auch politisch. Bereits in jungen Jahren engagierte er sich als Kommunalpolitiker für seine Heimat gemäß seiner Überzeugung „Heimat ist Gabe, Heimat ist Aufgabe“

Er war derjenige der vor über 30 Jahren die Idee für den Golfplatz hatte und auch umsetzte. Ein Kommunalpolitiker formulierte es einmal so: „Ohne Hugo Adler gäbe es den Golfplatz in Ravensburg nicht“ damit ist alles gesagt.

Das würdigte auch die Ortsvorsteherin Laura Bogenrieder in ihrer Laudatio.

Hugo Adler vertritt seine Meinung, aber er respektiert auch andere Meinungen.

Er hat die Gabe Menschen zu vereinen. Das war wohl, unter anderem, das Geheimrezept seiner langen Präsidentschaft.

Die Mitglieder, Geschäftspartner und Sponsoren vertrauten ihm und wussten dass sie sich auf ihn verlassen konnten.

Zurecht wurde er an dem Abend mit der Ehrennadel des Deutschen Golfverbandes geehrt. Der Beirat und Weggefährte über 30 Jahre, Heinz Walser schlug in seiner bewegenden Laudatio die Brücke von damals zu heute. In der Mitgliederversammlung am 10.03.2024 wurde Hugo Adler zum Ehrenpräsidenten des Golfclubs Ravensburg gewählt.

Wir wünschen ihm alles Gute für seinen mehr als verdienten Ruhestand.

Als neuer Präsident wurde der bisherige Vizepräsident Michael Schubert gewählt,

Als sein Stellvertreter wurde Oliver Leibfarth im Amt bestätigt. Die neue Vizepräsidentin ist Nina Sophie Clemens.

Die langjährigen Beiräte Dr. Klaus Wolber und Dr. Dieter Zeifang haben nicht mehr kandidiert. An ihre Stelle treten Alexander Adler und Leonie Wolber.

Wir wünschen den neuen Vorständen und den Beiräten alles Gute im Amt und viel Erfolg.

Da unser Präsident sich bei den Mitgliedern mit einem lachenden Auge und vor allem mit einem herzlichen „Dankeschön“ verabschieden wollte, hat er sich eine sehr geschmackvolle und emotionale Überraschung ausgedacht.

Die Ravensburger Sopranistin Evelyn Schlude verlieh dem Abend mit ausgesuchten Liedern einen musikalischen und feierlichen Rahmen.