Ein wirklich sinnvolles Weihnachtsgeschenk!

Etliche Millionen Menschen auf dieser Welt sind von Hunger bedroht. Auch auf den Philippinen sind Millionen Menschen betroffen, da die letzten Jahre tiefe Spuren hinterlassen haben. Die Preise steigen rasant und die Löhne halten nicht mit. Viele haben keine feste Arbeit und leben von der Hand in den Mund. Viele Eltern wissen nicht, wie sie ihre Familien ernähren sollen.

Das Hilfsprojekt MARIPHIL sucht mit seiner jährlichen „Aktion Reissack“ Spender, die bereit sind, für 40 Euro einer armen Familie einen Sack Reis (35 Kilogramm) als persönliches „Weihnachtsgeschenk“ zu stiften. Alleiniges Kriterium bei der Auswahl der Menschen ist die Bedürftigkeit.

Jeder Spender erhält neben einer Spendenbescheinigung einen Brief von der beschenkten Familie in Asien, dessen Briefmarke er mit seiner Spende gleich mitfinanziert. „Die Spender können so jederzeit direkt nachprüfen, ob ihr Geschenk auch wirklich bei einer bedürftigen Familie angekommen ist.“, berichtet der Vorstandsvorsitzende Martin Riester.

Der Reis wird vor Ort möglichst lokal oder regional zu einem fairen Preis erworben. So können auch die einheimischen Bauern und deren Familien von der Aktion profitieren.

Reis hat in Asien eine starke symbolische Bedeutung, was ein solches Geschenk für die Menschen noch wertvoller macht. „Dabei werden die Reissäcke meist unter bedürftigen Familien nochmals geteilt, damit wir eine möglichst gerechte Verteilung gewährleisten können.“, so Riester. Sei dies auf den Mülldeponien der Millionenstadt Davao, bei den diskriminierten Urvölkern im Hinterland oder in den sogenannten „Slums“. Auch das MARIPHIL Kinderdorf für ehemalige Straßenkinder profitiert von der Aktion.

Die von Gerlinde Kretschmann als MARIPHIL-Botschafterin unterstützte Aktion konnte im letzten Jahr mit gut 125,5 Tonnen Reis geschätzt circa 30.800 Menschen ein hungerfreies Weihnachtsfest bescheren. MARIPHIL möchte auch Firmen und Vereine ansprechen, die Aktion für und mit ihren Mitarbeitenden zu unterstützen.

Spenden können Sie an Hilfsprojekt MARIPHIL e. V., IBAN: DE78 6009 0700 0863 1780 06, unter dem Stichwort „Reissack“. Damit Sie einen Brief und eine Spendenbescheinigung erhalten können, geben Sie bitte Ihre Adresse an. Teilen Sie uns mit, wenn Sie keinen Brief aus Asien wünschen.

Mehr Informationen zur Aktion und der Arbeit von MARIPHIL: www.mariphil.net/aktion-reissack