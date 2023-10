Ein Waldtag der besonderen Art

Lieber einen Vormittag im Wald verbringen, anstatt die Schulbank zu drücken, und trotzdem etwas lernen ‐ wer wünscht sich das nicht? Die Schüler*innen der Jahrgangsstufe 8 durften diesen Tausch in der zweiten Schulwoche erleben.

Draußen im Grünen ‐ mitten im Wald in Nessenreben ‐ bereiteten zertifizierte Trainer vom erlebnispädagogischen Anbieter „alonja“ aus Wolpertswende einen Pool an Aufgaben vor, die es für unsere Achtklässler*innen zu bewältigen galt. Hierbei handelte es sich nicht nur um Aufgaben, die den Jugendlichen ein besonderes Maß an motorischer Geschicklichkeit abverlangten, sondern auch um Herausforderungen, die Koordination und Zusammenhalt innerhalb der Gruppe erforderten. So wurde mit ausgesuchten Team, Challenges und viel Spaß der Zusammenhalt gestärkt.

Obendrein warteten unter stämmigen Buchen knifflige Aufgaben auf die Schüler*innen des Gymnasium Weingarten, die vor allem deren kognitiven Fähigkeiten in Anspruch nahmen. Am effizientesten waren auch hier die Gruppen, die sich gemeinsam eine geeignete Strategie zur Problemlösung zurechtlegten. Dass Ruhe, Konzentration und Aufmerksamkeit auch Spaß machen können, zeigte sich vor allem beim Bogenschießen, das sich unisono als absolutes Highlight herausstellte. Mit beiden Beinen geerdet, mit hochkonzentriertem Blick und richtiger Technik gelang es fast allen, ihre Pfeile ins Schwarze zu schießen. Bei dieser Aktion kam manch ein verborgenes Talent zum Vorschein und die Begeisterung hielt bis zum Schluss an. Besonders beeindruckend war, wie selbstverständlich andere mit Tipps und Ratschlägen unterstützt wurden, auch wenn sie nicht zum eigenen Team gehörten. So verwundert es nicht, wenn auf die eingangs gestellte Frage nach den Wünschen für die Klassengemeinschaft in erster Linie Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt genannt wurden.

Mit einer abschließenden Feedbackrunde und reichlich Sauerstoff im Blut verabschiedeten sich die Klassen vom Trainerteam und es folgte der Abstieg hinunter in die Stadt.

Gerade am Anfang eines Schuljahres das Klassenteam zu stärken, zumal in der Mittelstufe, in der sich ohnehin so viel ändert, ist dem Gymnasium Weingarten extrem wichtig. Mit der Aktion „Waldtag“ mag dies wohl für die Jahrgangsstufe 8 in diesem Jahr gelungen sein.