Ein Theaterstück begeistert in der Grundschule Wilhelmsdorf

Schule kann begeistern, vor allem dann, wenn es ein Angebot jenseits vom Schulalltag gibt. Das zeigte sich jetzt wieder, als das Nimmerland Theater rund 180 Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 4 der Grundschule Wilhelmsdorf begeisterte. Schulleiterin Julia Tritschler versprach in ihrer Begrüßung den Kindern nicht zu viel. Die Akteurin Katharina Lucas in ihrem phantasievollen Kostüm und den aufgebauten Requisiten fesselte mit dem Stück „Händlerin der Worte“ die Besucher in der Turnhalle der Grundschule, wie an deren Reaktionen und dem Mitmachen bei Fragen an das junge Publikum zu erkennen war.

Dass die Schulleitung mit dem Engagement des privaten Familientheaters ein gutes Händchen bewies, war kein Zufall. Schon im vergangenen Jahr kam das Stück „Die 9. Sinfonie der Tiere“ zur Aufführung und kam schon damals bei den Kleinen gut an. Warum also keine Neuauflage eines Angebots, das willkommene Abwechslung zum Schulalltag darstellt? Entsprechend dazu die Kommentare der Schulleitung mit Julia Tritschler und Sonja Onsando als Fazit zu dem gelungenen Vormittag: „Es ist immer wieder eine Freude, die strahlenden Kindergesichter zu sehen, wenn wir ihnen im Schulalltag außerhalb des Unterrichts besondere und wichtige kulturelle Momente bieten können.“

Was will das Theaterstück vermitteln? Der oder die See? Glühbirne oder Obstbirne? Die deutsche Sprache ist alles andere als eindeutig. Geboten wird von der Darstellerin Katharina Lucas eine Geschichte über den Klang von Worten im Alltag. Kurz zum Ablauf: Die Händlerin der Worte kommt mit ihrem Marktstand in die Schule, an dem es Wörter jeder Art und Sorte zu kaufen gibt. Sie spricht über Wörter, die gleich klingen aber unterschiedliche Bedeutungen haben, über Wörter, die unterschiedlich klingen und dennoch dasselbe meinen und darüber, dass es nicht nur darauf ankommt, was man sagt - wie man etwas sagt, ist genauso wichtig. Der Ton macht bekanntlich die Musik. Daneben geht es um Zungenbrecher, das längste Wort der Welt und um Wörter, die man nicht kaufen kann. Spielerisch lernen die Schülerinnen und Schüler mit Worten umzugehen.

Die Nimmerland Theaterproduktion präsentiert sich als Familientheater in der zweiten Generation. Gegründet wurde das Theater 2005 von dem Autor und Komponisten Thomas Lange. Seit 2019 liegt die Leitung bei der Autorin und Kulturmanagerin Mirijam Dzaack.