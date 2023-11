Ein Rekord an Zugabe-Rufen

Nach insgesamt zehn Aufführungen in diesem Jahr hat im November die Theatergruppe Riedhausen ihre diesjährige Spielsaison erfolgreich beendet. Die Gruppe aus Laienspielern konnte nicht nur auf ihr 40-jähriges Bestehen zurückblicken, sondern auch auf eine an jedem Aufführungstermin mit einem begeisterten Publikum bis auf den letzten Platz besetzte Turnhalle. Ihren Gästen bot das Ensemble, das sich erst kürzlich über zwei Neuzugänge freuen konnte, zum Jubiläumsjahr eine Besonderheit. „In einer perfekten schauspielerischen Symbiose“, so die einstimmige Meinung der Akteure hinter der Bühne, „harmonierten wir in unserem Stück mit der Musikgruppe WeFiGaRoS, einer Exklusivbesetzung aus Keyboard, Posaune, Trompete und Tuba, die sich aus dem Musikverein Unterwaldhausen gebildet hat. Das gemeinsame Spiel von Schauspielern und Musikern stellte das Theater erstmals in dieser Gruppierung vor. Dies mit großem Erfolg: „Schon lange hat die Riedhauser Turnhalle nicht mehr so viele Zugabe-Rufe gehört wie in dieser Saison.“

„Bei unserem geschätzten Publikum möchten wir uns sehr herzlich für das Kommen bedanken“, so die Theatergruppe. „Ohne unsere Gäste hätten wir dieses Jubiläum nicht feiern können.“ Der Dank gelte somit allen Beteiligten und gleichzeitig den Besuchern. „Wir sehen uns hoffentlich wieder in der nächsten Spielsaison 2024“. Mit diesen Worten beendete die Theatergruppe ihr Jubiläumsjahr.