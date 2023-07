„Ein Pferd kann Herzen bewegen, wo Menschen nicht hinkommen“

Mit dem Satz drückt Esther Hehr, Lehrerin und Leiterin des Pferdeteams, aus, was die großzügige Spende im Wert von 15.000 Euro für die Hoffmannschule in Wilhelmsdorf bewirken kann. Die Frauenserviceorganisation Inner Wheel feiert im nächsten Jahr ihr 100–jähriges Jubliäum. Aus diesem Grund unterstützt IW Deutschland gemeinsam mit „Kinderlachen“ 15 ausgewählte Kinderheime und Jugendhilfsorganisationen in ihrer Arbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen. Und das Hoffmannhaus erhält nun ein neues Therapiepferd, das die Kinder sich sehnsüchtig wünschen.

Den symbolischen Leuchtturm dafür überreichte Renate Thost–Stetzler, die Leiterin des Inner Wheel Deutschlandprojektes, dem Hoffmannhaus Wilhelmsdorf, einer Institution der Diakonie der Evangelischen Brüdergemeinde Korntal.

Die vom Inner Wheel–Club Ravensburg mit Präsidentin Renate Reischmann vorgeschlagene Pferde–Initiative hatte alle Beteiligten so überzeugt, dass sie in die Reihe der „Leuchtturmprojekte“ aufgenommen wurde.

Esther Hehr ist von der Arbeit mit Kindern und Pferden begeistert und betont: „Kinder und Jugendliche, die ihren Schmerz, ihre Trauer, ihre Wut sonst vergraben, finden hier einen Ruhepol und Zufluchtsort.“ Christoph Lutz, Bereichsleiter der Jugendhilfe Hoffmannhaus, berichtet aus langer Erfahrung: „Pferde sind für Kinder wichtige Ansprechpartner und Vertraute. Im Umgang mit den Tieren lernen sie nicht nur Feingefühl und Reiten. Hier können sie sich auch entspannen, innerlich öffnen und vertrauensvoll einmal ihre Sorgen und Nöte beiseitelegen.“ Und der sechsjährige Linus sagt: „Wenn ich den Kopf an die Mähne lege, kann ich ganz gut schlafen und fühle mich wohl.“

Diakonie–Geschäftsführerin Jutta Arndt begrüßte Christiane Steinbrenner, die Präsidentin des IW–Distrikts 86 und die zahlreich angereisten Innerwheelerinnen der umliegenden Clubs, sowie Marc Peine, Geschäftsführer des Vereins „Kinderlachen“. Auch Wilhelmsdorfs Bürgermeisterin Sandra Flucht nahm gern an der Übergabe teil. Jutta Arndt bedankte sich herzlich für die großzügige Unterstützung und den mitgebrachten symbolischen Leuchtturm in Kindergröße. Im Hoffmannhaus werden rund 150 Kinder und Jugendliche in Wohngruppen oder ambulant betreut. Sie leiden aufgrund belastender Lebensumstände unter Entwicklungsrückständen oder emotionalen Störungen.