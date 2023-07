Ein neuer Platz zum Körbe werfen

Am Sportplatz in Tannhausen pflasterten 20 Kinder, Jugendliche und Erwachsene gemeinsam den Platz vor dem Basketballkorb. Unter dem Titel „schaffen, schwätzen, grillen, Basketball“ luden die Ortschaftsverwaltung und der Verein Dorfgemeinschaft Tannhausen zu der Aktion ein. Vom Splittbett bis zur fertigen Pflasterung vergingen dank den motivierten Ehrenamtlichen nur wenige Stunden. Am frühen Nachmittag wurden nach dem gemeinsamen Grillen die ersten Körbe geworfen. Zusätzlich kann man am Sportplatz wie bisher auch Fußball oder Tischtennis spielen: Ein guter Ort mit guten Ideen für alle. Foto: Dorfgemeinschaft Tannhausen

