Ein kunterbuntes Schulfest „im Land der Farben“

Am 1. Juli fand an der Grundschule Weststadt ein großes Schulfest statt. Während die Eltern und Gäste bei bestem Wetter sich in Ruhe treffen und austauschen konnten, hatten die Kinder an den von Eltern organisierten Spielstationen ihren Spaß.

Die Klassen 1b, 2c, 3b und 4b durften sich auch noch über tolle Gewinne der Hin&Weg–Aktion des Elternbeirats und Fördervereins freuen.

Der Höhepunkt des Festes war aber ohne Frage die musikalische Theateraufführung „Im Land der Farben“, die von den Schülerinnen und Schülern gemeinsam mit ihren Lehrkräften in der vorangegangenen Projektwoche einstudiert worden war. Viele Talente konnten bei der beeindruckenden Aufführung entdeckt werden.

In nur einer Woche lernten die Kinder Tänze und Lieder, stellten das Bühnenbild und ihre Kostüme her und probten das Theaterstück. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen.

Ein besonderer Dank geht an die Lehrerinnen und Lehrer der Grundschule Weststadt, die mit großem Engagement die Projektwoche vorbereitet und durchgeführt haben.

Ein großer Dank geht auch an den Elternbeirat der Schule, der mit viel Einsatz den reibungslosen Ablauf des Schulfestes organisierte und mit vielen fleißigen Helferinnen und Helfern dieses schöne Fest erst möglich machte.

Mit seiner großzügigen Unterstützung ermöglichte uns der Förderverein der Grundschule Weststadt die Umsetzung der Projektwoche und der Aufführung. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Unser Förderverein ist eine unerlässliche Säule im Schulleben. Ohne ihn wären viele Aktivitäten nicht umsetzbar.

Das Schulfest mit seiner gelungenen Aufführung wird sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben und zeigt einmal mehr, wie wichtig ein vielfältiges und „kunterbuntes“ Schulleben für Kinder, Eltern, Kolleginnen und Kollegen ist.