Ein Konzertabend im „Einklang der Elemente“

Am Samstag, 18. November, hatte der MV Dietmanns zum Jahreskonzert geladen und viele Besucherinnen und Besucher kamen in die „Friedrich-Schiedel“-Halle nach Dietmanns.

Beim ersten Konzertteil musizierte der MV Mühlhausen unter der Leitung von Christoph Schlanser, der den erkrankten Thomas Buse, bravourös vertrat. Bei den Stücken „Monumentum“ und „Cassiopeia“ kam der große Klangkörper des Musikvereins wunderbar zur Geltung. Es folgte der der mitreißend gespielte Marsch „ Mens sana in corpore sano“. Die Mühlhauser Musikanten spielten konzentriert und einfühlsam „Unsere Reise“ von den Fäaschtbänklern. Natürlich entließ das begeisterte Publikum den Musikverein Mühlhausen, erst nach einer Zugabe von der Bühne.

Feuer, Wasser, Luft und Erde, all diese Elemente, sowie das 5. Element die Musik, brachte der MV Dietmanns unter der Leitung von Florian Renz musikalisch auf die Bühne. Mit den mit viele Emotion gespielten Stücken „Oregon“ (Erde) und „Atlantis“ (Wasser), konnten die Musikerinnen und Musiker dem aufmerksamen Publikum, die Kraft der Elemente, eindrucksvoll übermitteln.

Danach folgte der besondere Moment des Abends. Der MV Dietmanns, ernannte seinen langjährigen Vorstand Markus Riß zum Ehrenvorstand. Mit einer abwechslungsreichen Laudatio der Vorstandstrios, wurde das beeindruckte Pubilkum über die 20jährige Vorstandszeit des Geehrten informiert. Markus Riß durfte sich u.a. über ein „Ehrenvorstandsbänkle“ freuen und wurde sichtlich mit der Ehrung überrascht.

Im Programm ging es danach auch gleich mit der Feuersbrunst in „Backdraft“ und einem 8-köpfigen Saxophonsolo in „Sax, wind&funk“, weiter. Nach dem nun nur noch das 4.Element Wind fehlte, spielten sich die Musikerinnen und Musiker „Mit vollen Segeln“ in den musikalischen Endspurt. Auch der MV Dietmanns durfte erst nach lang anhaltendem Applaus und einer Zugabe die Bühne verlassen.