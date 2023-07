Ein Jahr Kinderhaus Regenbogen in Bergatreute

Nachdem im Oktober 2020 der Spatenstich stattfand, wurde aus den beiden Kindergärten Maria Heimsuchung und Kindergarten Wunderland das Kinderhaus Regenbogen. Als der neu gebaute Kindergarten im September 2022 zum ersten Mal seine Türen öffnete, lag eine Mischung aus Aufregung und Neugierde in der Luft.

Die Kinder kamen mit klopfenden Herzen in ihre neuen Gruppen und erkundeten ihr neues Umfeld. Es war der Beginn eines aufregenden Jahres voller Lachen, Abenteuer, toller Freundschaften und emotionaler Momente.

Mit jedem neuen Tag fanden sich die Kinder immer mehr ein, sie lernten nicht nur das Kinderhaus kennen, sondern auch neue Erfahrungen über Freundschaften, Empathie und Zusammenarbeit.

Im Oktober 2022 stand sehr schnell das Einweihungsfest vor der Türe. Hier gab es für alle Interessierten die Möglichkeit, das neu gebaute Kinderhaus in Augenschein zu nehmen. Aufgrund der vielen Interessierten, platzte an diesem Tag das Kinderhaus fast aus allen Nähten. Von Puppenspiel, Spielofant und Popcorn war vieles geboten und so war das Kinderhaus endgültig eröffnet.

Da die Vorfreude der Kinder deutlich zu spüren war, konnten diese sich sehr gut auf die neuen Räumlichkeiten einlassen. Nach der Eingewöhnungsphase wurde in schnellen Schritten zum offenen Konzept hingearbeitet. Auch hier zeigten sich die Kinder sowie auch die Mitarbeitenden sehr offen und experimentierfreudig. Schnell schwärmten die Kindergartenkinder in alle Ecken aus, besuchten Freunde und besonders die Mensa wurde von den Kindern in Beschlag genommen. Auch die Krippenkinder nutzten die Möglichkeiten, das neue Kinderhaus zu erkunden, um bei den Kindergartenkindern vorbei zu schauen oder die tollen Themenräume zu besuchen.

Die Jahreszeiten zogen vorbei und der Kindergarten blühte auf. Nach den ersten Elternabenden, Festen und Projekten, konnte Mitte Juni 2023 mit einem tollen Sommerfest der Garten am Kinderhaus eröffnet werden. Die Freude der Kinder, ihrer Eltern und Mitarbeitenden war riesig.

Nach diesem ereignisreichem Jahr werden die ersten Vorschüler mit dem letzten Bienenflug in die Schule verabschiedet. Mit einem Abschlussgottesdienst Ende Juli beenden wir ein Jahr mit tollen Erinnerungen und freuen uns auf ein Jahr voller bunter Abenteuer. Auch für das neue Kindergartenjahr sind wir auf der Suche nach engagierten und dynamischen Fachkräften.