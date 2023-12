Ein gelungenes musikalisches Jahr geht zu Ende

Am Samstag, den 16. Dezember fand in der Schenk-Konrad-Halle Baindt das Festkonzert des Musikvereins Baindt statt. Der Musikverein freute sich über viele Besucherinnen und Besucher. Das Konzert wurde von der Projekt-Jugendkapelle (eine Kooperation der Jugendkapellen Baindt-Mochenwangen und Wolpertswende-Blitzenreute) eröffnet. Im Anschluss nahmen die Musikerinnen und Musiker der Musikkapelle Baindt die Konzertbesucher mit auf eine Reise quer durch die 80er Jahre. Der ein oder andere Konzertbesucher fühlte sich bei der Titelmelodie des Filmklassikers „Zurück in die Zukunft“ zurück in seine Kindheit versetzt. Andere fühlten sich wie beim Broadway, als die Melodien aus dem Musical „Das Phantom der Oper“ erklungen. Das letzte Stück „80er Kult(tour) 2“ brachte dann noch einmal alle Konzertbesucher zum Staunen, als bei der Melodie von „Major Tom“ ein Musikant hoch in die Lüfte flog.

