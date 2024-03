Ein Film extra zum Frauentag

Spannend von der ersten bis zur letzten Minute war die Filmveranstaltung von Seenema und Grünem Ortsverband am vergangenen Donnerstag. Gezeigt wurde anlässlich des Internationalen Frauentags der Film „Die Unbeugsamen“ von Torsten Körner aus dem Jahr 2020. Der Film portraitiert Frauen aus CDU, FDP, SPD und von den Grünen, die sich „unbeugsam“ den Herausforderungen gestellt haben, ihre politischen Ziele in den Bundestag in Bonn einzubringen und sich in den eigenen Parteistrukturen zu behaupten. Dabei ging es um Themen wie Sexismus, Krieg und Frieden aber auch darum, einen Teil männlicher Macht zu übernehmen z.B. in der Ausübung eines Ministeramts oder von führenden Rollen in der eigenen Partei.

Im anschließenden Filmgespräch begrüßten Kreisrätin Elke Müller und Stadträtin Lucia Vogel Klara Engl-Rezbach, Gemeinderätin und Kreisrätin aus Ravensburg von 1989 bis 2009 und Hannah Rogosch, Gemeinderätin seit 2019 in Wangen. Für Klara Engl-Rezbach war der Umgang des damaligen Gemeinderats und der Stadtverwaltung mit der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl (1986) der Auslöser, selber mitgestalten zu wollen und sich für den Gemeinderat aufzustellen. Sie gründete eine Grüne Frauenliste, von der 1989 zwei Frauen in den Gemeinderat gewählt wurden. Das kostete der Grünen Fraktion damals zwei Mandate, aber im Nachhinein betrachtet, so Klara Engl-Rezbach, hat es dazu geführt, dass seither zur Hälfte Frauen auf den Grünen Gemeinderatslisten aufgestellt werden. Gleich mehrere Errungenschaften konnte Klara Engl-Rezbach aufzählen, so wurde die Sitzungsstruktur und - effektivität angepasst. Haushaltssitzungen von 10 bis 22.30 Uhr gehörten bald der Vergangenheit an, auch weil Frauen mit Kindern solche Sitzungstage schlicht nicht umsetzen konnten. Eine Kindergartenbedarfsplanung und die kontinuierliche und abgesicherte Finanzierung von Frauenprojekten und Trägern, wie z.B. Frauen und Kinder in Not e.V. konnten durch das Thematisieren im Gemeinderat zunächst aus der „Tabuzone“ geholt und durch „unbeugsames“ Dranbleiben, erreicht werden. Das wichtigste im Rückblick, so Klara Engl-Rezbach, sei das Einbringen von Themen und Anträgen neben der Tagesordnung, die von der Stadtverwaltung kommt. Auch wenn die Anträge nicht durchgehen, so würden Themen angesprochen und Diskussionen angestoßen.