Ein Familiengottesdienst voller Symbolkraft

Am Sonntagvormittag, 10. September, hatte die Kirchengemeinde Haisterkirch zu einem Familiengottesdienst mit Open–Air–Charakter eingeladen. Fleißige Helferinnen und Helfer hatten zusammen mit Mesnerin Claudia Waibel im hinteren Areal des Klosterhofs alles perfekt hergerichtet für den Gottesdienst m Freien. Die Plätze unter den schattenspendenden Lindenbäumen waren gefragt. Über allem wölbte sich ein blaues Firmament.

Die Eucharistiefeier leitete Pater Hubert Vogel, der auch das passende Evangelium zu diesem besonderen Gottesdienst vortrug. Etliche Mütter brachten sich als Lektorinnen ein und haben es bestens verstanden, mithilfe anschaulicher Aktionen, die „Spuren im Sand“ so zu interpretieren, dass generationenübergreifend Wege zu einem helfenden, vertrauensvollen Gott gefunden werden konnten. Wie Menschen untereinander Vertrauen aufbauen können, wurde beispielhaft aufgezeigt.

Da wurde ein krankes Kind auf einem Tragegestell vor den Altar getragen, ein Geburtstagskind wurde vorgestellt, ein Liebespaar demonstrierte gelingende Partnerschaft, Jugendliche trugen passende Fürbitten vor. Für eine sehr ansprechende musikalische Begleitung des modernen Liedguts sorgte am E–Piano Verena Westhäußer, der es auch mit ihren gesanglichen Beiträgen gut gelang, die Herzen all der Gekommenen zu öffnen und zu erreichen.

Pater Hubert Vogel erbat am Ende des Gottesdienstes den Segen Gottes für alle Gekommenen und segnete auch einzeln all die Kinder, die am nächsten Tag wieder zur Schule gehen durften. Übrigens waren unter den Gläubigen nicht nur junge Familien sondern auch etliche Omas und Opas.