Ein Dorf fährt los ... Unter diesem Motto fand vor Kurzem die Tannhauser Busausfahrt nach Füssen statt. Ute Frick vom Ortschaftsrat griff zusammen mit Ortsvorsteherin Margit Zinser-Auer die gute Idee aus früheren Tagen auf.

Im vergangenen Jahr wurde der Ausflug erstmals wiederbelebt. Und es spricht sich herum, dass die Dorfbewohner eine gute Zeit auf der Ausfahrt haben: Der Bus war komplett ausgebucht! Das Foto zeigt die Gruppe nach der Schifffahrt auf dem Forggensee. In Eisenberg besuchte man nach dem Mittagessen die Wallfahrtskirche Maria Hilf. Am Nachmittag brachen manche zu einer Wanderung um den See in Hopfen am See auf, während es sich andere bei einem Eis gut gehen ließen.

Vielen Dank an Ute Frick und Margit Zinser-Auer für die Organisation und Begleitung! #Tannhausen