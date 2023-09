Ein denkwürdiger Augenblick

Es war still, als Hans Kiderlen nach der Lese der Spätburgunder Trauben das Wort ergriff. Eben war die zehnte Lese unter seiner Regie zu Ende gegangen und etwa 20 Ehrenamtliche saßen müde und glücklich zusammen.

„Ich danke euch allen von Herzen! Gemeinsam haben wir ein schönes Ziel erreicht. Das Hospiz ist fest verankert in Ravensburg, ein Gewinn für uns alle. Ich freue mich sehr, dass ihr mit eurem Einsatz dafür eingestanden seid. Ich werde nun etwas langsamer machen.“ Lauter Beifall für einen Mann, der in fast zehn Jahren viel für die Bürgerstiftung Kreis Ravensburg, die Hospizstiftung Schussental und für die Gesellschaft bewegt hat. Und dies mit großem, persönlichem Einsatz.

Einer der Ehrenamtlichen erwidert die Ansprache mit den Worten: „Lieber Hans, du warst über viele Jahre für uns eine Bereicherung und du verdienst großen Respekt und große Anerkennung für deinen Beitrag zum Hospiz. Dafür herzlichen Dank!“

Der Tag hatte schon um 9 Uhr begonnen, als 16 Ehrenamtliche sich in herbstlicher Frühnebelstimmung am Burghaldentorkel versammeln. Etwas Mystisches umgibt den kleinen Weinberg; noch durchdringt kein wärmendes Sonnenlicht den Nebel und aus dem Schussental dringt kein Lärm nach oben. „Höchste Zeit für die Lese. Die Essigfliegen waren schon da und auch die Vögel.“ Die Beeren haben eine wunderbare Süße, die Scheren und die Hände verkleben und der Saft läuft aus den angeschnittenen Trauben. „Ist das nicht wunderschön hier oben“, sinniert Stephan. „Ja, in der Tat, wunderschön!“

Nach 1,5 Stunden geht es rüber ans Rauenegg. Dort wartet eine größere Aufgabe auf die Helferinnen und Helfer. 20 Ehrenamtliche, viele orangefarbene Eimer, prall gefüllt mit Trauben, das Rattern der Abbeermaschine und ein Hoch und Runter verwandeln den Rebgarten für gut zwei Stunden in einen lebhaften Steilhang. Inzwischen brennt die Sonne auf die Rebstöcke und die Arbeit wird anstrengend. „Wie viele Eimer kommen noch? Der Behälter ist voll!“ Etwa 1200 Liter Maische, eine schöne Ausbeute. Zufriedene Gesichter.

Und nun sitzen die Ehrenamtlichen zusammen und lassen das Weinjahr Revue passieren. Alle mit dem Wissen, dass sie Glück hatten: kein Hagelschaden und eine gute Ernte trotz zeitweise schwieriger Wetterbedingungen. Glück auch mit Hans Kiderlen.

Am 23. September findet das jährliche Weinfest am Torkel statt. Dazu ist die Öffentlichkeit herzlich eingeladen.