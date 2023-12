Ein bewegender Vorlesetag an der PH Weingarten

„Vorlesen kann ganz schön viel bewegen, zum Beispiel die Fantasie. Eine Geschichte kann einen emotional bewegen. Und das Vorlesen kann einen auch zum Selber-Lesen motivieren und bewegen“, sagte Daniel Berwanger, Vorsitzender des Vereins Leseförderung durch Vorlesen und Mitorganisator des zwölften Vorlesetages an der PH Weingarten.

Die interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Hochschule und Region konnten hautnah miterleben, wie bewegend Vorlesen sein kann. Von Anfang an nahmen das Moderatorenteam Jutta Klawuhn und Alex Niess, beide Theaterpädagogen, das Publikum in die Pflicht. So durften die Zuschauerinnen und Zuschauer aufstehen, Zisch- und Pfeiff-Laute von sich geben, und dazu mit den Armen gymnastische Übungen absolvieren.

Der Kinder- und Jugendbuchautor Manfred Mai, der - wie er selber sagt - „vor 50 Jahren in den heiligen Hallen“ der PH studiert hat und auch bei zahlreichen Vorlesetagen schon dabei war, betonte, wie wichtig es sei, sich beim Vorlesen etwas einfallen zu lassen, um die Kinder eine ganze Stunde lang bei der Stange zu halten. So integriert er in seine Vorlesestunden lustige Musikstücke zum Mitsingen und natürlich auch mit Bewegungsübungen.

In einem Kurzfilm „Vormachen - Nachmachen“ thematisierte Jürgen Belgrad, Professor im Ruhestand und Begründer des Vorlesetags an der PH, die Rolle der Lehrerin und des Lehrers. „Der Lehrer muss auch in den Ring. Wir müssen zeigen, wie es konkret geht“, forderte er und kritisierte die Kultur des Selbstlernens, der vielen Arbeitsblätter und Papiere. Er konnte nicht am diesjährigen Vorlesetag anwesend sein.

Das Programm wurde abgerundet durch mehrere Workshops, zum Beispiel zur einfachen Lesediagnostik, Interaktiven Bilderbüchern, Lesetraining durch Theaterspiel oder zu Musik und Bewegung und durch einen Marktplatz mit reichlich Lesestoff für unterschiedliche Altersgruppen und weiteren Materialien. Unterstützt wurde der Vorlesetag durch die Bildungsregion und das Kreismedienzentrum Ravensburg sowie die Kinderstiftung Ravensburg.