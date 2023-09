Ein besonderer Geburtstag wurde in Graben gefeiert

„Maria Geburt“ ist ein kirchlicher Fest– und Feiertag, der weltweit am 8. September in zahlreichen Kapellen und Kirchen gefeiert wird. An diesem Abend wurde auch in der Grabener Kapelle „Maria Geburt“ ein Patroziniumsgottesdienst angeboten.

In der höchst gelegenen Marienkapelle der Raumschaft Bad Waldsee gedachte man auch heuer im Rahmen einer Eucharistiefeier des Geburtstags der Gottesmutter Maria.

Pater Hubert Vogel zelebrierte die heilige Messe und verstand es in seiner Predigt, mit lebensnahen Beispielen zur Berufung Mariens und ihre Bedeutung für die ganze Christenheit klar zu umreißen.

Gekommen waren nicht nur Grabener, sondern auch etliche Gläubige der Kirchengemeinde Haisterkirch, die sich alle darüber freuten, dass Pater Hubert viele bekannte Marienlieder kraftvoll anstimmte und so die Gläubigen zu inbrünstigem Mitsingen animieren konnte.

Das sakrale Kleinod an einer Wegegabelung, an der man beim Besuch des bekannten Ausflugsziels „Grabener Höhe“ vorbeikommt, ist im Besitz der Stadt Bad Waldsee. Die Kapelle wurde vor 15 Jahren mit viel Eigenleistung durch einige Grabener Bürger restauriert und dazu wurde damals ein elektrisches Läutewerk angeschafft.

.Auch dieses Jahr hatte die Familie Frick zum Festausklang wieder ins Areal ihres Hofs — unweit von der Kapelle gelegen — eingeladen. Schwedenfeuer in dem riesigen und prächtigen Pflanzen– und Blumenparadies waren von Franz Frick angezündet worden. In der blumenreichen Umgebung wurden die Gäste mit Getränken und gespendeten schmackhaften Happen von Monika Frick und Mesnerin Rita Fink verwöhnt. Erwin Fink, der beim Ausschenken mithalf, konnte auf Geldspendenreste verweisen, mit denen noch die Auslagen für die Getränke finanziert werden können. Viele Lobes– und Dankesworte wurden beim Patroziniums–Nachfest 2023 ausgesprochen und dazu der Wunsch geäußert, dass man sich hoffentlich auch zukünftig hier begegnen darf.