Fahrzeug gerät nach Unfall in Brand

Ein Auto ist am Montag kurz nach 13 Uhr nach einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Eichstegen in Brand geraten. Der 38 Jahre alte Fahrer des Wagens war laut Polizeibericht von Ostrach kommend in Richtung Altshausen unterwegs und kam am Ortseingang von Eichstegen mutmaßlich aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte sein Wagen zunächst gegen einen Verkehrsspiegel und kam an einem Baum zum Stillstand. Der 38-Jährige konnte sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug befreien und wurde nicht verletzt. Das Auto fing Feuer und brannte aus. Die Freiwillige Feuerwehr löschte die Flammen. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro beziffert.